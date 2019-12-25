Почти 270 гостиниц присоединились ко второму этапу туристического кешбэка в Петербурге

Программа будет действовать до 5 декабря включительно.

В среду, 21 октября, стало известно о том, что ко второму этапу программы туристического кешбэка в Петербурге стали почти 270 гостиниц. Об этом сообщает ТАСС.

Второй этап программы стартует 1 ноября. Председатель комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев заявил, что это возможность является уникальной для представителей туристского бизнеса.

Согласно результатам первого этапа, самым популярным периодом для посещения Петербурга стали новогодние праздники — с 1 по 10 января. Чаще всего туристы бронируют отели и гостиницы, расположенные в историческом центре города.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге к середине декабря заменят все ртутные светильники.

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