Почти 23 тысячи петербуржцев обследовали на коронавирус за сутки

Сейчас 290 человек находятся в обсерваторе.

За минувшие сутки в Петербурге обследовали на COVID-19 22479 человек.

Сейчас под медицинским наблюдением находятся 4437. Известно, что 230 пациентов в обсерваторе, 910 на самоизоляции, а 3297 человек являются контактными лицами.

Также 31 петербуржец сообщил о прибытии из других стран. Всего в службе экстренных вызовов 112 за сутки зафиксировано 299 обращений. В скорую помощь поступило 38 звонков.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге делают вакцину от коронавируса в виде йогурта.

Фото: Piter.tv