Почти 200 петербургских семей пользуются услугами социальных нянь

Стало известно, что в Петербурге 180 многодетных семей пользуются услугами социальных нянь. На сегодня день 145 семейных пар оформляют эту услугу. Об этом 28 ноября, в воскресенье, сообщили в пресс-службе вице-губернатора Олега Эргашева.
Год назад, когда запустили эту услугу, к ней прибегли 128 матерей. Обычно в эти семьях рождаетcz два или более детей одновременно.
Ранее мы писали, что многодетная семья из Петербурга осталась без газа из-за соседских долгов. Представители коммунальных служб предложили матери оплатить соседский долг, но она отказалась.
Фото: pexels
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133
Заранее большое человеческое спасибо.