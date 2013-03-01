Почти 200 петербургских семей пользуются услугами социальных нянь

Год назад, когда запустили эту услугу, к ней прибегли 128 матерей. Обычно в эти семьях рождаетcz два или более детей одновременно.

Стало известно, что в Петербурге 180 многодетных семей пользуются услугами социальных нянь. На сегодня день 145 семейных пар оформляют эту услугу. Об этом 28 ноября, в воскресенье, сообщили в пресс-службе вице-губернатора Олега Эргашева.

Год назад, когда запустили эту услугу, к ней прибегли 128 матерей. Обычно в эти семьях рождаетcz два или более детей одновременно.

Ранее мы писали, что многодетная семья из Петербурга осталась без газа из-за соседских долгов. Представители коммунальных служб предложили матери оплатить соседский долг, но она отказалась.

Фото: pexels