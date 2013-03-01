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Почти 200 петербургских семей пользуются услугами социальных нянь
Сегодня, 21:28
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Почти 200 петербургских семей пользуются услугами социальных нянь

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Год назад, когда запустили эту услугу, к ней прибегли 128 матерей. Обычно в эти семьях рождаетcz два или более детей одновременно. 

Стало известно, что в Петербурге 180 многодетных семей пользуются услугами социальных нянь. На сегодня день 145 семейных пар оформляют эту услугу. Об этом 28 ноября, в воскресенье, сообщили в пресс-службе вице-губернатора Олега Эргашева.

Год назад, когда запустили эту услугу, к ней прибегли 128 матерей. Обычно в эти семьях рождаетcz два или более детей одновременно. 

Ранее мы писали, что многодетная семья из Петербурга осталась без газа из-за соседских долгов. Представители коммунальных служб предложили матери оплатить соседский долг, но она отказалась.

Фото: pexels

Теги: многодетные семьи, социальные няни, услуги социальных нянь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Минус
emezidov
Сегодня 22:07

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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