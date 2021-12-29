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Почти 200 кубометров мусора вывезли с улиц Петербурга после празднования Нового года
Сегодня, 9:53
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Почти 200 кубометров мусора вывезли с улиц Петербурга после празднования Нового года

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Отдыхающих на улицах было много. Они оставляли после себя бутылки и упаковки еды.

После новогодней ночи с улиц Петербурга вывезли 180 кубометров мусора. Об этом накануне сообщила пресс-служба комитета по благоустройству.

В ведомстве отметили, что в ночь с 31 декабря на 1 января на улицах было много отдыхающих.

Люди жгли петарды, взрывали хлопушки, отмечали наступление Нового Года. Рядом всю ночь находились специалисты ручного труда, в местах скопления граждан они своевременно старались подбирать бутылки, упаковки еды, остатки фейерверков.

говорится в сообщении.

В новогоднюю ночь выпало почти 8 см снега. Специалисты сметали его с проезжей части, чтобы сформировать валы, а затем вывезти в снегоприемные и снегоплавильные пункты "Водоканала". Дороги обрабатывают песко-соляной смесью. 

Петербуржцы обратили внимание на горы мусора в первый день 2022 года. 

Фото: комитет по благоустройству Петербурга

Теги: благоустройство, новогодняя ночь, уборка снега
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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