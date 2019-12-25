Почти 19 тысяч петербуржцев протестировали на коронавирус за сутки

Под наблюдением врачей сейчас 1709 пациентов.

За минувшие сутки в Петербурге провели тесты на коронавирус у 18709 человек. Под наблюдением врачей сейчас 1709 из них: 201 в обсерваторе, 944 на самоизоляции, 564 среди контактных лиц.

Также обработано 457 вызовов, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом. О прибытии из других стран сообщили 54 человека. Все они находятся на двухнедельном карантине.

Ранее мы сообщили, что за последние сутки в Петербурге выявили 300 новых случаев заболевания коронавирусом.

Фото: Piter.tv