Почти 18 тыс. заявлений в первые классы подали за ночь в Петербурге

К 11:00 утра подали 23 946 заявлений.

В полночь 1 апреля началась компания по зачислению детей в первые классы школ Петербурга. Об этом рассказали в комитете по образованию.

Так, к открытию МФЦ через сайт "Госуслуги" подали 17 800 заявлений. К 11:00 утра подали 23 946 заявлений. Из них через МФЦ – 2 072, через сайт РПГУ – 9 684, через федеральный портал ЕПГУ – 12 190.

Напомним, что с 1 апреля по 30 июня принимаются заявления от региональных и федеральных льготников, также от семей, которые проживают на закрепленной за школой территорией. С 6 июля по 5 сентября можно записать ребёнка в учреждение не по месту жительства. Всего в школы примут 76 тыс. первоклассников.

Ранее мы писали, что на допрос в СК вызвали старшеклассников петербургской гимназии. Одна из родительниц уточнила, что "там говорится, что не просто беседа, а допрос по уголовному делу".

Фото: Piter.tv

