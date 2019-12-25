За год "лазурные" автобусы в Петербурге проехали почти 186 млн км

Данный вид общественного транспорта ежедневно проезжает расстояние, которое в 1,3 раза больше расстояния от Земли до Луны.

С октября 2022 года по октябрь 2023 года "лазурные" автобусы проехали почти 186 млн км по петербургским дорогам. С начала 2023 года расстояние составило 155,3 млн км, что превышает расстояние от Земли до Солнца (150 млн км). Впечатляющую статистику разместила пресс-служба комитета по транспорту Северной столицы.

Кроме того, в транспортном ведомстве отметили, что данный вид общественного транспорта ежедневно проезжает расстояние, которое в 1,3 раза больше расстояния от Земли до Луны (384 400 км).

Ранее мы сообщили о том, что в Смольном обсудят возможность не повышать тарифы на транспорт в 2024 году. Про данным комтранса, решение городского правительства о сохранении прежних тарифов сэкономит более 2 млрд рублей для горожан.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга