В Петербурге около 15 тысяч школьников перешли на смешанное обучение

Из них коронавирусом и ОРВИ заболели 747 детей, а это 0,1% от общего количества школьников.

В Северной столице около 15 тысяч петербургских школьников перешли на смешанное обучение. Об этом сообщили в пресс-службе городского Комитета по образованию.

В данный момент, на смешанном обучении находятся 14 833 петербургских школьника. По данным ведомства, на таком обучении находится 2,7% от общего количества обучающихся. А на обучение с использованием дистанционных технологий переведены 11596 петербургских школьников (2,1% от общего количества обучающихся).

Также среди учеников зафиксированы случаи заболевания коронавирусом и ОРВИ — 747 детей. Отмечается, что при этом к очному обучению вернулись 2733 ребенка.

Ранее мы сообщали о том, что родители школьников пожаловались Беглову на проблемы с переходом на дистанционное обучение. О проблемах с переходом детей на дистанционное обучение горожане рассказали на странице градоначальника в соцсети "ВКонтакте".

Фото: Piter.TV