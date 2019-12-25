В Петербурге около 15 тысяч школьников перешли на смешанное обучение

В Северной столице около 15 тысяч петербургских школьников перешли на смешанное обучение. Об этом сообщили в пресс-службе городского Комитета по образованию.
В данный момент, на смешанном обучении находятся 14 833 петербургских школьника. По данным ведомства, на таком обучении находится 2,7% от общего количества обучающихся. А на обучение с использованием дистанционных технологий переведены 11596 петербургских школьников (2,1% от общего количества обучающихся).
Также среди учеников зафиксированы случаи заболевания коронавирусом и ОРВИ — 747 детей. Отмечается, что при этом к очному обучению вернулись 2733 ребенка.
Ранее мы сообщали о том, что родители школьников пожаловались Беглову на проблемы с переходом на дистанционное обучение. О проблемах с переходом детей на дистанционное обучение горожане рассказали на странице градоначальника в соцсети "ВКонтакте".
Фото: Piter.TV
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