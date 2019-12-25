Почти 140 человек за месяц пострадали от укусов клещей в Ленобласти

В регионе зафиксировали рекордную активность вредителей.

В Ленинградской области начался сезон клещей. С 20 апреля от укусов пострадали 138 жителей: эта цифра превышает показатели прошлых лет. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Случаи столкновения с клещами были выявлены в 17 регионах. Больше всего пострадавших от активности опасных коровососов – 17 человек – оказалось в Гатчинском районе. В Волховском и Тосненском районах выявлено 15 случаев, в Сланцевском районе – 13, в Киришиском – 12, в Лужском – 11, в Подпорожском – 9.

Кроме того, возросло количество детей, пострадавших от укусов – в регионе насчитывается 46 подобных случаев против 35 в предидущей статистике.

Заболевания вирусным энцефалитом, который передают клещи, избежали 87 укушенных.

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