Почти 10 тысяч амбулаторных пациентов обеспечены пульсоксиметрами

После выздоровления прибор нужно вернуть в поликлинику.

Пульсоксиметрами в Петербурге обеспечены 10 тыс. человек, которые лечатся от коронавируса на дому. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора.

Приборы для измерения насыщения крови кислородом выдают бесплатно пациентам, у которых диагностирован ковид. Их начали выдавать в начале этого года. После выздоровления пульсоксиметры возвращают в поликлинику.

В 2021 году на средства из бюджета Петербурга была закуплена 21 тыс. приборов. Большинство из них поступило в поликлиники, а 400 используют врачи городской станции скорой помощи.

Считается, что при сатурации менее 93% пациент находится в тяжелом состоянии, его нужно госпитализировать. Также имеет значение температура тела и частота дыхания.

Фото: Piter.TV