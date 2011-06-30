Почти 100 тыс. новых вакансий открыли в Петербурге

Самыми востребованными в Северной столице остаются специалисты сферы продаж, на которых приходится треть всех вакансий июня.

За минувший месяц в Петербурге открыли почти 100 тыс. новых вакансий. Это на 11% большем, чем в мае. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщили в пресс-службе "HeadHunter Северо-Запад".

Более чем на четверть выросла потребность в специалистах в сфере образования, репетиторах и научных специалистах. Кроме этого, спрос вырос на юристов — 15,9%, маркетологов — 14,5%), административный персонал — 14,3% и логистов — 13,5%. Как отмечают аналитики, сокращение вакансий произошло в двух сферах: в госслужбе — 20% и IT — 1,2%).

Самыми востребованными в Северной столице остаются специалисты сферы продаж, на которых приходится треть всех вакансий июня. В пятёрке также начинающие специалисты (17% вакансий), IT-специалисты (15%), строители (14%) и специалисты производственных специальностей (13%).

Ранее стало известно, в каком районе Петербурга больше всего свободных вакансий. Аналитики отмечают, что меньше всего объявлений разместили в Кронштадтском, Колпинском и Петродворцовом районах – по 1% в каждом.

Фото: Piter.tv

