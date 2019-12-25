Около 100 тыс. абитуриентов подали заявления в СПбГУ

Почти 60 тыс. заявлений подали на бюджет, это привело к серьёзной конкурсной ситуации.

В Санкт-Петербургском государственном университете подводят итоги почти завершившейся приемной кампании. Первый проректор по учебной и методической работе СПбГУ Марина Лаврикова рассказала на пресс-конференции в ТАСС, что на обучение в университете подали заявления почти 100 тыс. абитуриентов.

Так, СПбГУ опять поставил рекорд. Число поступающих растет ежегодно, однако в этом году вуз подтвердил звание одного из самых востребованных российских вузов среди иностранных абитуриентов (17 тыс. заявлений).

Проректор по воспитательной работе и организации приёма СПбГУ Александр Бабич отметил, что на бакалавриат подали около 100 тыс. заявлений, 60 тыс. из которых – на бюджет. Из-за этого началась серьезная конкуренция. Так, средний балл ЕГЭ превысил 93 балла. Конкурс составил 85 человек на место среди иностранных поступающих, всего было зачислили почти 2 тыс. человек.

Ранее мы писали, что вузы Петербурга рассмотрели более 700 тысяч заявлений на бюджет.

Фото: pexels