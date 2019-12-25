Почти все петербуржцы испытывают стресс на работе

Это один из самых высоких показателей по стране.

По данным опроса службы hh.ru и цифрового медицинского сервиса "Доктор рядом", 95% петербуржцев испытывают стресс на работе. Это один из самых высоких показателей по стране.

Исследование показало, что 29% жителей Петербурга испытывают постоянный стресс на работе. Еще 25% жалуются на частые стрессовые ситуации, 24% - периодически сталкиваются со стрессом.

Только 5% петербуржцев признались, что не испытывают стресс на работе. В среднем этот показатель по стране составляет 8%. На Урале, к примеру, доходит до 16%.

Постоянные стрессовые ситуации наиболее часто случаются у работников в возрасте от 25 до 34 лет. Сильнее на стресс жалуются женщины, чем мужчины: 95% против 89%.

Ранее мы писали, что каждый третий молодой петербуржец мечтает стать предпринимателем.

Фото: pexels.com