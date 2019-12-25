Каждый третий молодой петербуржец мечтает стать предпринимателем

При этом почти 15% из них уже имеют опыт ведения собственного бизнеса или прямо сейчас развивают свой проект.

Сервис "Ситимобил для бизнеса" совместно с VK Образование и аналитической компанией ResearchMe выяснили, сколько молодых людей в Петербурге мечтают стать предпринимателями. Оказалось, что 30% петербуржцев в возрасте от 18 до 30 лет хотели бы запустить свой стартап. При этом почти 15% из них уже имеют опыт ведения собственного бизнеса или прямо сейчас развивают свой проект.

В то же время большинство опрошенных не имеют точного плана для открытия бизнеса. 23% респондентов считают, что сначала нужен бизнес-план, 21% уверены, что нужна интересная идея, 15% начали бы с исследования аудитории и ниши, 10% подумали бы об источниках финансирования, 9% считают, что прежде нужно найти единомышленников.

Больше половины опрошенных признались, что хотели бы стать предпринимателями, чтобы в первую очередь ощутить свободу. В свою очередь пугает молодых людей перспектива потерять большие деньги или мотивацию.

В числе самых привлекательных для развития бизнеса отраслей оказались образовательные технологии (46%), рекламные и маркетинговые услуги (44%), сервисы доставки еды и продуктов (42%). Примером для подражания молодые петербуржцы назвали Илона Маска, Билла Гейтса, Павла Дурова, Марка Цукерберга и др.

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