Почти 100 общеобразовательных школ построят в Петербурге до 2026 года

До 2024 года также планируется создать ещё 79 детских садов.

В Петербурге в течение пяти лет построят 99 новых общеобразовательных школ. Ввести в эксплуатацию их планируют до 2026 года. Об этом 20 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

Во Всемирный день ребёнка власти города рассказали, что в Петербурге активно развивается инфраструктура для обучения и воспитания детей. В частности, до 2024 года также планируется создать ещё 79 детских садов.

Губернатор Северной столицы добавил, что с 2019 года начали работу 94 детских садик, 25 из которых в этом году. За последние три года в городе появилась 31 школа. Также установлены нормативы для жилищного строительства — жилье должно обязательно обеспечиваться социальными объектами.

Дополнительное образование на сегодняшний день получает 87% юных петербуржцев, при этом более 90% секций и кружков работают для детей абсолютно бесплатно. Кроме того, в 2021 году в Петербурге открылись 14 высокотехнологичных центров обучения, а к 2024 году их количество увеличится до 46; В городе появятся IT-кубы, центры цифрового образования "Инфинити" и "Кванториумы".

На сегодняшний день в Петербурге более 600 тыс. семей, в которых воспитывается около 900 тыс. детей. При этом поддержку от города получает каждая четвёртая семья.

Ранее в Госдуме хотят сделать бесплатным проезд для детей до 16 лет.

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