Почта России познакомит граждан с достопримечательностями РФ

Получатели посылок получат лимитированные упаковки и доступ с странице с информацией об объектах.

При поддержке Почты России стартует новый проект по популяризации наиболее значимых достопримечательностей страны. Об этом сообщил "АиФ-Петербург".

Почта планирует выпускать лимитированные открытки, коробки и ленты для упаковки с символикой разных регионов. С их помощью 6 миллионов получателей посылок ежедневно смогут знакомиться с туристическими объектами России.

Отметим, что каждый продукт будет снабжен QR-кодом для перехода на страницу с информацией о проекте и подробным рассказом о достопримечательностях на трех языках – русском, английском и китайском.

Кроме того, у пользователей ресурса будет возможность осмотреть интерактивную карту с актуальными фотографиями, панорамами и отзывами реальных пользователей.

Первой к проекту присоединится Новгородская область: этот регион включает в себя 5204 исторических объектов, из которых 2165 – федерального значения.

Ранее мы рассказали о том, что "Почта России" определила самый читающий район в Ленобласти.

Фото: Пресс-служба "Почта России"