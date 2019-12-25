Почта России познакомит граждан с достопримечательностями РФ

При поддержке Почты России стартует новый проект по популяризации наиболее значимых достопримечательностей страны. Об этом сообщил "АиФ-Петербург".
Почта планирует выпускать лимитированные открытки, коробки и ленты для упаковки с символикой разных регионов. С их помощью 6 миллионов получателей посылок ежедневно смогут знакомиться с туристическими объектами России.
Отметим, что каждый продукт будет снабжен QR-кодом для перехода на страницу с информацией о проекте и подробным рассказом о достопримечательностях на трех языках – русском, английском и китайском.
Кроме того, у пользователей ресурса будет возможность осмотреть интерактивную карту с актуальными фотографиями, панорамами и отзывами реальных пользователей.
Первой к проекту присоединится Новгородская область: этот регион включает в себя 5204 исторических объектов, из которых 2165 – федерального значения.
Ранее мы рассказали о том, что "Почта России" определила самый читающий район в Ленобласти.
Фото: Пресс-служба "Почта России"
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