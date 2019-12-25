"Почта России" определила самый читающий район в Ленобласти

Итоги подвели по количеству жителей, оформивших подписку на газеты.

Жители Лужского района Ленинградской области возглавили рейтинг населения, наиболее часто читающего газеты. Список составлен в результате проведения подписной компании. Об этом сообщила руководитель пресс-службы АО "Почта России".

Так, на тысячу жителей района приходится 81 экземпляр подписного издания. Самым популярным печатным СМИ у лужан остается "Лужская правда". Далее в рейтинге - "Вести".

Отметим, что вторым в топе "читающих" стал Лодейнопольский район: там на тысячу человек приходится 65 экземпляров, а лидируют издания "Лодейное поле" и "Вести". Бронза в рейтинге досталась Тихвинскому району, в котором на тысячу жителей приходится 53 экземпляра газет. Больше всего районное население выделяет издания "Вести" и "Трудовая слава".

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