Петербуржцы отправили свыше 2 тыс. открыток через "Почту Памяти" в кинотеатре "Аврора"

Посетители имели возможность отправлять оригинальные поздравления родным и близким в любой регион нашей страны, выражая благодарность ветеранам в честь юбилея победы в Великой Отечественной войне.

Более двух тысяч почтовых посланий отправлено участниками и гостями киноцентра "Аврора" в рамках патриотической акции "Почта Памяти". Информацию предоставил "Петербургский дневник".

С 24 апреля по 9 мая в стенах кинозала проходила акция "Почта Памяти", инициированная региональным подразделением общественной организации "Бессмертный полк России" совместно с изданием.

Посетители имели возможность отправлять оригинальные поздравления родным и близким в любой регион нашей страны, выражая благодарность ветеранам в честь юбилея победы в Великой Отечественной войне. Оформленные открытки украшены изображениями постеров культовых военных фильмов советского кинематографа, таких как "Два бойца", "В шесть часов вечера после войны" и "Парень из нашего города".

Ранее мы сообщили о том, что парадный двор Капеллы превратился в Танцевальную площадку Победы 9 мая. Организаторы предложили петербуржцам и гостям города прийти на праздник в костюмах, военной форме и платьях 1930–1940-х годов. Хореограф-балетмейстер руководил танцплощадкой, задавал ритм и показывал ключевые движения, приглашая к танцу всех желающих.

Фото: Петербургский дневник