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Почта Деда Мороза заработала в Петербурге
Вчера, 22:27
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Почта Деда Мороза заработала в Петербурге

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В 2021 году "Почта России" предлагает отправлять письма не только Деду Морозу, но и другим чародеям и волшебникам. Так, например, Урал Морозу, Ямалу Ири, удмуртскому дедушке Тол Бабаю, чувашскому Хел Мучи, марийскому Йушто Кугыза, якутскому Чысхаану. 

Стало известно 1 декабря, что в петербургских почтовых отделениях можно отправить письмо Деду Морозу. Специальные ящики для писем в Великий Устюг появились на Веденской, 10, Котина, 2, и Лиговском проспекте, 164, сообщили в пресс-службе "Почты России".

В 2021 году "Почта России" предлагает отправлять письма не только Деду Морозу, но и другим чародеям и волшебникам. Так, например, Урал Морозу, Ямалу Ири, удмуртскому дедушке Тол Бабаю, чувашскому Хел Мучи, марийскому Йушто Кугыза, якутскому Чысхаану. 

На Северо-Западе жители Карелии — молодому волшебнику без бороды и посоха — Паккайне (в переводе — Морозец). В Татарстане новогодние конверты будет ждать Кыш Бабай, в Улан-Удэ — Сааган Убгэн.

Добавим, что в прошлом году "Почта России" доставила в Великий Устюг свыше 221 000 писем с заветными желаниями детей и взрослых, из них более 20 000 – на Северо-Западе. Сотрудники почты будут ежедневно сортировать новогодние послания и направлять их в резиденцию Деда Мороза.

Ранее в этом году на Невском проспекте откроется флагманское отделение "Почты России". 

Фото: Piter.tv
 

Теги: дед мороз, новый год, почта россии
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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ezemes
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