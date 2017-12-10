Почта Деда Мороза заработала в Петербурге

Стало известно 1 декабря, что в петербургских почтовых отделениях можно отправить письмо Деду Морозу. Специальные ящики для писем в Великий Устюг появились на Веденской, 10, Котина, 2, и Лиговском проспекте, 164, сообщили в пресс-службе "Почты России".
В 2021 году "Почта России" предлагает отправлять письма не только Деду Морозу, но и другим чародеям и волшебникам. Так, например, Урал Морозу, Ямалу Ири, удмуртскому дедушке Тол Бабаю, чувашскому Хел Мучи, марийскому Йушто Кугыза, якутскому Чысхаану.
На Северо-Западе жители Карелии — молодому волшебнику без бороды и посоха — Паккайне (в переводе — Морозец). В Татарстане новогодние конверты будет ждать Кыш Бабай, в Улан-Удэ — Сааган Убгэн.
Добавим, что в прошлом году "Почта России" доставила в Великий Устюг свыше 221 000 писем с заветными желаниями детей и взрослых, из них более 20 000 – на Северо-Западе. Сотрудники почты будут ежедневно сортировать новогодние послания и направлять их в резиденцию Деда Мороза.
Ранее в этом году на Невском проспекте откроется флагманское отделение "Почты России".
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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