В январе почта Деда Мороза откроется на Елагином острове

С 3 по 9 января в Музее художественного стекла на Елагином острове будет установлен Новогодний почтовый ящик, в котором можно оставить поздравление Деду Морозу.

В Наступающем 2022 году на Елагином острове откроется почта Деда Мороза. Персональный ответ от зимнего волшебника получат все посетители Музея художественного стекла, которые отправят ему письмо.

С 3 по 9 января в Музее художественного стекла на Елагином острове будет установлен Новогодний почтовый ящик, в котором можно оставить поздравление Деду Морозу. На обороте письма нужно указать ФИО автора и контактный номер телефона. Отправить письмо смогут только посетители музея (при наличии входного билета)

Режим работы Музея: вторник, четверг, пятница, суббота, воскресенье с 10:00 до 18:00, среда с 12:00 до 20:00.

Ответное письмо можно будет получить в Музее художественного стекла с 17 по 30 января 2022 года в соответствии с режимом работы кассы Музея.

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Фото: ВКонтакте / ЦПКиО им. С.М. Кирова на Елагином острове