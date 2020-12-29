Почетному караулу Западного военного округа – 60 лет

Торжественная церемония прошла у стен Петропавловской крепости.

В среду, 20 января, свой юбилей празднует рота почетного караула Западного военного округа. Подразделению исполнилось 60 лет.

Юбилейный праздник начался под военную музыку в исполнении оркестра штаба ЗВО. Флаг России, Петербурга и знамя Вооруженных сил вынесли под марш Преображенского полка.

После почетного развода караула началось основное действие: плац-концерт военнослужащих, облаченных в особую парадную форму, которая, буквально, шита золотыми нитками. Солдаты показали строевые приемы "Мясорубка" "Комбайн" и "Поршень", навыки владения 7,62-мм самозарядными карабинами Симонова.

Юбилей завершился торжественным маршем знаменной группы и роты Почетного караула.

Видео: Piter.TV