Более 60 тыс. человек получат почётные знаки к 80-летию со дня снятия блокады

Кроме того, Смольный подготовил выплаты для ветеранов и блокадников.

Предстоящей зимой, 27 января, в Петербурге и по всей стране будут отмечать 80-летие полного снятия фашистской блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. В этот раз Смольный подготовил выплаты для ветеранов и блокадников. Кроме того, более 60 тыс. человек получат почётный знак в честь торжественной дат. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Напомним, что на данный момент в Северной столице проживает 58,6 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, а также тех, кто стал в те годы малолетним узником фашистских лагерей.

Губернатор отметил, что выплаты жителям и защитникам блокадного Ленинграда будут получены из федерального бюджета. Почётные знаки "В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады" будут вручены обладателем медали "За оборону Ленинграда" или знака "Жителю блокадного Ленинграда".

Ранее мы сообщили о том, что Петербург продолжает готовиться к 80-летию Дня Ленинградской победы.

Фото: Piter.TV