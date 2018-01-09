Петербург продолжает готовиться к 80-летию Дня Ленинградской победы

Подготовка к 80-летию Дня Ленинградской победы выходит на финишную прямую.

План предусматривает ряд крупных мероприятий, включая церемонии возложения цветов к мемориальным комплексам, митинги, концерты, выставки, спортивные соревнования и другие культурные события. Также планируется проведение образовательных мероприятий, направленных на сохранение и передачу исторической памяти о блокаде Ленинграда. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Губернатор подчеркнул важность подготовки к юбилейным событиям, поскольку это не только память о трагических событиях, но и возможность передать историческое наследие молодому поколению.

Кроме того, в рамках плана предусмотрено создание и реконструкция памятных объектов и мемориалов, которые связаны с блокадой Ленинграда.

В процессе подготовки к юбилею важную роль будут играть ветераны и блокадники. Их опыт и истории станут основой для организации ряда мероприятий и выставок, где они смогут рассказать свои истории и передать свои знания следующим поколениям.

Ранее сообщалось, что 9 августа в Петербурге почтили память участников Ленинградской битвы.

Фото: Piter.TV