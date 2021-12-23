В Петербурге почтили память участников Ленинградской битвы

Ленинградская битва – самое длительное сражение Великой Отечественной войны.

В честь 79-й годовщины окончания Ленинградской битвы к Монументу героическим защитникам Ленинграда на площади Победы были возложены цветы. Также цветы были возложены к скульптурной группе "Блокада", сообщили в Смольном.

В торжественной церемонии приняли участие губернатор Александр Беглов, представители общественных организаций, жители блокадного Ленинграда, ветераны Великой Отечественной войны, представители Западного военного округа и Главного командования ВМФ.

Ленинградская битва – самое длительное сражение Великой Отечественной войны, продолжавшееся с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года. Она оказала влияние на ход боевых действий на других направлениях фронта.

Блокадники получат 50 тысяч рублей к 80-летию снятия блокады Ленинграда. Выплату в размере 50 тысяч рублей предлагается произвести в период с декабря 2023 года по январь 2024 года.

Фото: Смольный