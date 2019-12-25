В Петербурге почетные знаки вручат 18 организациям

В Санкт-Петербурге 18 ведущих организаций получат почетные знаки и признание за свое высокое качество товаров, работ и услуг. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Победители будут отмечены в двух номинациях: "Промышленные организации" и "Организации сферы услуг".
Первому месту будет присужден почетный знак "За качество товаров (продукции), работ и услуг". Второе и третье места также будут вознаграждены дипломами.
Награда городского правительства вручается организациям, которые проявляют высокое качество товаров и услуг, обеспечивают их безопасность и успешно внедряют эффективные методы менеджмента. Это признание является не только свидетельством успешной работы и достижений компаний, но и позволяет укрепить их имидж и привлекательность на рынке.
Ранее сообщалось, что Смольный потребовал взыскать с вице-президента "Адаманта" 387 млн рублей.
Фото: Piter.TV
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