В Петербурге почетные знаки вручат 18 организациям

Почетные знаки «За качество товаров, работ и услуг» получат 18 петербургских организаций.

В Санкт-Петербурге 18 ведущих организаций получат почетные знаки и признание за свое высокое качество товаров, работ и услуг. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Победители будут отмечены в двух номинациях: "Промышленные организации" и "Организации сферы услуг".

Первому месту будет присужден почетный знак "За качество товаров (продукции), работ и услуг". Второе и третье места также будут вознаграждены дипломами.

Награда городского правительства вручается организациям, которые проявляют высокое качество товаров и услуг, обеспечивают их безопасность и успешно внедряют эффективные методы менеджмента. Это признание является не только свидетельством успешной работы и достижений компаний, но и позволяет укрепить их имидж и привлекательность на рынке.

Ранее сообщалось, что Смольный потребовал взыскать с вице-президента "Адаманта" 387 млн рублей.

Фото: Piter.TV