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Дерматологи посоветовали не мыться каждый день

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Как отметили врачи, ежедневное мытье тела приносит пользу только производителям шампуня и геля.

Врачи-дерматологи рассказали, что современные люди моются слишком часто, несообразно загрязнению тела. А каждодневный прием душа способен нанести вред здоровью. Об этом сообщил " Медикфорум".

Как отметили врачи, ежедневное мытье тела приносит пользу только производителям шампуня и геля. А вот частый горячий душ пересушивает кожу, на ней возникают микротрещины. Гель же уничтожает полезные бактерии на теле, у организма снижается защитный барьер и увеличивается риск кожных инфекций. Снижает защитный барьер и долгий прием душа/ванной. Водные процедуры не должны занимать более 10-15 минут. Горячие ванны в пять раз повышают риск сердечного приступа.

Лучшим способом поддержания чистоты тела дерматологи считают свежее белье и одежду, в первую очередь из хлопковых тканей.

В прошлом году видео с принимающей душ крысой взорвало сеть.

Видео: Youtube/ Glamrs

Теги: ванна, душ, мыться
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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