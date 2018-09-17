Дерматологи посоветовали не мыться каждый день

Как отметили врачи, ежедневное мытье тела приносит пользу только производителям шампуня и геля.

Врачи-дерматологи рассказали, что современные люди моются слишком часто, несообразно загрязнению тела. А каждодневный прием душа способен нанести вред здоровью. Об этом сообщил " Медикфорум".

Как отметили врачи, ежедневное мытье тела приносит пользу только производителям шампуня и геля. А вот частый горячий душ пересушивает кожу, на ней возникают микротрещины. Гель же уничтожает полезные бактерии на теле, у организма снижается защитный барьер и увеличивается риск кожных инфекций. Снижает защитный барьер и долгий прием душа/ванной. Водные процедуры не должны занимать более 10-15 минут. Горячие ванны в пять раз повышают риск сердечного приступа.

Лучшим способом поддержания чистоты тела дерматологи считают свежее белье и одежду, в первую очередь из хлопковых тканей.

В прошлом году видео с принимающей душ крысой взорвало сеть.

Видео: Youtube/ Glamrs