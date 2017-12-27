Видео с принимающей душ крысой взорвало сеть

Интернет облетело видео с крысой, которая намыливается как человек.

Всемирную паутину облетело видео с крысой принимающей душ словно человек и набрало стотысячные просмотры.

На опубликованных кадрах видео крыса стоит на задних лапках и размыливает пену по телу. Ее поза и движения очень похожи на человеческие, что очень умилило многих пользователей. Но нашлись и те, кто считает, что крыса просто пытается избавиться от неприятной пены, так как такое поведение для крыс неестественно. Некоторые предположили, что это животное домашнее и приучено так мыться.

Предположительно видео было снято в Перу.

Видео: YouTube/Video Madness