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Видео с принимающей душ крысой взорвало сеть

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Интернет облетело видео с крысой, которая намыливается как человек.

 Всемирную паутину облетело видео с крысой принимающей душ словно человек и набрало стотысячные просмотры.

На опубликованных кадрах видео крыса стоит на задних лапках и размыливает пену по телу. Ее поза и движения очень похожи на человеческие, что очень умилило многих пользователей. Но нашлись и те, кто считает, что крыса просто пытается избавиться от неприятной пены, так как такое поведение для крыс неестественно. Некоторые предположили, что это животное домашнее и приучено так мыться.

Предположительно видео было снято в Перу.

Видео: YouTube/Video Madness

 

 

Теги: в мире , крыса моется , необычное , соцсети
Категории: Лента новостей Мировые новости

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