Клаудио Маркизио считает, что "Газпром-арена" входит в топ-5 лучших стадионов мира

Итальянский футболист рассказал о любви к парковым комплексам Петербурга и распорядке дня.

Футболист Клаудио Маркизио рассказал о своей жизни в Петербурге и спортивной карьере. Об этом сообщает "Петербургский дневник". По мнению полузащитника "Зенита", арена на Крестовском острове входит в топ-5 лучших мировых спортивных объектов. Игрок также отметил достоинства мюнхенского, лондонского стадионов и "Мерседес-Бенц Стэдиум" в Атланте.

Также спортсмен рассказал как обычно проводит свой день. На данный момент игрок не выступает за команду "сине-бело-голубых" из-за травмирования. Он начинает утро с чашки эспрессо за 2 минут до тренировки или за 40 минут до матча.

Излюбленным местом отдыха для итальянца является парк у Русского музея - Михайловский сад.

Ранее Piter.tv писал о том, что матч "Зенита" и "Краснодара" стал самым посещаемым в 24 туре РПЛ.

Фото: Instagram/marchisiocla8