Более 20% петербуржцев заявили, что сталкивались с поборами на работе

Чаще всего сотрудники компаний скидываются на канцелярские принадлежности.

Основной части работников в Северной столице хотя бы раз в жизни доводилось совершать покупки для нужд офиса по личной инициативе. Ещё 23% заявили, что сталкивались с принудительными поборами. Об этом свидетельствует исследование hh.ru, выполненное на основе опроса трудоустроенных горожан.

Также 25% сотрудников петербургских компаний подчеркнули, что никогда не вкладывали личные средства в товары для работы. Кроме того, 14% респондентов получили компенсацию за такие траты.

Опрошенные, которые столкнулись с поборами в офисе, особенно часто приобретали канцелярские принадлежности. Такой ответ дали 52% респондентов. Почти треть покупали в офис компьютерную мышь или клавиатуру. 26% принуждали самостоятельно покупать средства индивидуальной защиты (СИЗ), ещё 24% приобретают за свои деньги гигиенические средства.

Ранее мы сообщили о том, что у петербургских работодателей появился спрос на студентов.

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