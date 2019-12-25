Победителями четвертого сезона проекта "Профстажировки 2.0" стал студент из Ленинградской области

Победителям сезона выдали приглашение на стажировку в компаниях-работодателях.

Во вторник, 17 августа, прошло подведение итогов конкурса прошло в смешанном онлайн и офлайн-формате с победителями прошлых сезонов проекта "Профстажировки 2.0", которые уже добились успеха и получили работу в компаниях, для которых выполняли кейсы. Одним из победителей стал студент Ленинградской области Подберезский Артём.

Все студенты получили приглашения на стажировку, а некоторые заслужили и приглашения на постоянную работу. Среди компаний-участников были как небольшие предприятия, так и крупные компании, например "Россети", группа "ГАЗ", "Почта России", "ЕВРАЗ", "Роскосмос" и другие.

В этом сезоне победили 704 студента из 66 регионов и 226 образовательных учреждений. Работа с победителями и участниками проекта продолжится. В этом сезоне мы решили сделать распределенный финал. Сегодня прошло мероприятие, где выпускники прошлых лет пообщались с победителями этого сезона, поделились эмоциям от участия в проекте и планами дальнейшего профессионального развития. В ближайшее время мы будем собирать ребят на экспертные обсуждения по отдельным отраслям, например, здравоохранение, строительство и жилье, транспорт. руководитель проекта "Профстажировки 2.0" Илья Семин

Проект "Профстажировки 2.0" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".

Ранее мы писали, что объявлены наставники нового сезона шоу "Голос" на Первом канале.

Фото: Pexels