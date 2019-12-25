Победителя фестиваля театральных школ "Вешалка" объявят в четверг

На церемонии представят новый арт-объект.

В четверг, 3 ноября, будет объявлен победитель Фестиваля театральных школ "Вешалка", сообщила медиагруппа "Патриот".

На церемонии петербуржцам покажут новый арт-объект. Отмечается, что фестиваль прошел в формате онлайн с 21 по 30 ноября. Постановки и дипломные работы представили труппы из 10 вузов Северной столицы. Отмечается, что на трансляции заходили также лучшие педагоги России. Всего фестиваль набрал миллион просмотров и тысячу отзывов.

Ранее мы писали, что Эрмитаж организует световое 3D-шоу на Дворцовой площади.

Фото: vk.com/veshalkafest