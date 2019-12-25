Эрмитаж организует световое 3D-шоу на Дворцовой площади

При этом доступ на площадь во время шоу 5 и 6 декабря будет ограничен.

Во вторник, 8 декабря, в Петербурге пройдет грандиозное световое 3D-мэппинг-шоу в честь Дня Эрмитажа. Об этом рассказали в пресс-службе музея.

Шоу состоится на Дворцовой площади.

Наш главный принцип не устраивать пир во время чумы, но работать в новых условиях Михаил Пиотровский , генеральный директор Государственного Эрмитажа.

Для горожан и гостей Петербурга будет действовать система бесплатных билетов для входа на площадь по сеансам. Количество мест будет ограничено. Таким образом организаторы смогут избежать нарушения социальной дистанции между посетителями.

Ранее мы сообщали о том, что петербурженка показала, как выглядит проекционное граффити на доме Достоевского.

Фото:ВКонтакте / Фестиваль "Чудо света"