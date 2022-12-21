Победители проекта "Твой бюджет в школах — 2023" награждены в Петербурге

Проекты-победили будут реализоваться в 2024 году. На эти цели выделено из городского бюджета 90 млн рублей.

21 декабря в Смольном прошла церемония награждения победителей проекта "Твой бюджет в школах — 2023". В этом году ими стали 30 команд старшеклассников из 15 районов Петербурга, рассказали в пресс-службе администрации города.

Лидером по числу победителей стал Невский район с пятью командами. По три команды – из Калининского, Приморского и Фрунзенского районов и по две – в Василеостровском, Выборгском, Красногвардейском, Петродворцовом и Центральном районах.

Первое место занял проект "Школа будущего следователя" 11 "К" класса школы №304 Центрального района. Школьники планируют создать "кабинет следователя" для занятий по юриспруденции, следственному делу и проведения практик с использованием криминалистического оборудования.

Второй стала разработка 10 класса школы №429 имени Героя России М. Ю.Малофеева Петродворцового района "Место силы". Создатели предложили оборудовать многофункциональное креативное пространство-трансформер в актовом зале для внеурочных мероприятий.

Третье место у проекта 9 "В" класса школы №692 Калининского района "Островок уюта". Авторы предложили модернизировать школьную рекреацию "с целью создания многофункционального пространства, включающее зоны психологической разгрузки и для работы с VR-системами".

Проекты-победили будут реализоваться в 2024 году. На эти цели выделено из городского бюджета 90 млн рублей.

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Фото: Telegram / Корабельников Онлайн