Победители конкурса "Родной район" станут известны в сентябре

Власти Петербурга выберут одного победителя и двух призеров.

В сентябре в Смольном подведут итоги конкурса проектов развития районов Петербурга "Родной район". Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

В этом году администрации районов предложили 18 идей, которые прошли предварительный отбор на местах. Большинство из них касались благоустройства территории. Власти под председательством вице-губернатора Петербурга Николая Бондаренко выделили тройку наиболее значимых инициатив. После выбора победителя решение комиссии представят губернатору для утверждения.

Конкурс впервые инициирован Александром Бегловым в 2019-м году. Он был создан для того, чтобы оказать дополнительную поддержку инициатив местных жителей и районных администраций, которые не всегда вписываются в стандарты действующих государственных программ.

В том году победителем стал Красногвардейский район с "флагманским" проектом благоустройства набережной реки Охта.

Также в городе проходит конкурс "Твой район".

Фото: vk.com/lahta_spb