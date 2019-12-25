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Победители конкурса "Родной район" станут известны в сентябре
Сегодня, 12:44
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nadezhda_sib

Победители конкурса "Родной район" станут известны в сентябре

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Власти Петербурга выберут одного победителя и двух призеров.

В сентябре в Смольном подведут итоги конкурса проектов развития районов Петербурга "Родной район". Об этом сообщила пресс-служба администрации города. 

В этом году администрации районов предложили 18 идей, которые прошли предварительный отбор на местах. Большинство из них касались благоустройства территории. Власти под председательством вице-губернатора Петербурга Николая Бондаренко выделили тройку наиболее значимых инициатив. После выбора победителя решение комиссии представят губернатору для утверждения.

Конкурс впервые инициирован Александром Бегловым в 2019-м году. Он был создан для того, чтобы оказать дополнительную поддержку инициатив местных жителей и районных администраций, которые не всегда вписываются в стандарты действующих государственных программ. 

В том году победителем стал Красногвардейский район с "флагманским" проектом благоустройства набережной реки Охта.

Также в городе проходит конкурс "Твой район". 

Фото: vk.com/lahta_spb

 

Теги: благоустройство, конкурс, родной район
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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