Работы принимаются до 25 июня.

В четверг, 18 июня, стало известно о том, что победителей петербургского ЕГЭ-челленджа #ёжикупонятно пригласят на телевидение. Конкурс запустил телеканал "Санкт-Петербург".

Петербургским школьникам предлагается за 30 секунд простыми словами объяснить коту, собаке, попугаю сложное правило, теорему и термин. Отмечается, что принять участие в челлендже они смогут с письменного согласия родителей.

Лучшие видеоролики опубликуют в сториз и постах на страницах телеканала. Более того, победители челленджа выступят в прямом эфире программы "Утро в Петербурге".

Ранее мы сообщали о том, что школьница из Петербурга приготовила 10 блюд из сныти за 21 минуту и установила мировой рекорд.

Фото:Piter.TV