Школьница из Петербурга приготовила 10 блюд из сныти за 21 минуту и установила мировой рекорд

За рекордом в социальных сетях наблюдали не только тысячи подписчиков девочки, но и представители Международного агентства ИНТЕРРЕКОРД и Реестрарекордов России.

Самая юная травница и экоповар России и мира – тринадцатилетняя петербурженка Александра Рогова 15 июня установила свой второй мировой рекорд. В эфире в Instagram она за 21 минуту 17 секунд приготовила десять разнообразных блюд из сныти – сорняка, растущего на дачных грядках. Об этом Piter.TV сообщили представители Александры.

За рекордом в социальных сетях наблюдали не только тысячи подписчиков девочки, но и представители Международного агентства ИНТЕРРЕКОРД и Реестрарекордов России.

Так как сейчас живу на даче в Новгородской области и изучаю растущие там травы, решила рассказать, что ненавистный сорняк под названием сныть может быть главным ингредиентом для вкусных блюд! Александра Рогова

За 21 минуту и 17 секунд девочка приготовила сок и смузи из сныти, драники, пирог, ленивые пирожки, суп со щавелем и снытью, пельмени, салат, омлет и кабачок запечённый в духовке.

Побеги сныти на Руси использовались в пищу после долгой зимы, когда запасы зерна и прочих продуктов были на исходе. Сныть квасили, солили, варили с ней щи и сушили впрок.

Александра Рогова закончила 6 класс Школы №376 Санкт-Петербург. В октябре прошлого года она стала самой юной травницей и экоповаром России и Мира – рекорд был занесен в Реестр Рекордов России и зарегистрировано Международным агентством Interrecord.

Фото предоставила Наталья Рогова, мать Александры