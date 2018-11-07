Победитель лучший оператор оскар 2019

Награду получил Альфонсо Куарон.

По версии американской киноакадемии лучшей операторской работой признан фильм мексиканского специалиста "Рома". Альфонсо Куарон получил уже третий Оскар за свою карьеру. Ранее он заслужи один из них за "Гравитацию". В общей сложности он был номинирован на данную престижную премию десять раз.

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Робби Райан представлял "Фаворитку". Работа представлена еще в девяти номинациях.

Калеб Дешанель презентовал "Работу без авторства".

Еще одним лауреатом стал Лукаш Зал с "Холодной войной".

Фото: Instagram/theoscarworld

Видео: YouTube



