"Лацио" победило "Рому" в римском дерби в серии А

Игра завершилась со счетом 3:2.

Футболисты "Лацио" победили "Рому" в римском дерби в серии А. Матч состоялся вечером 26 сентября на стадионе "Олимпико" в столице Италии. Встреча завершилась с результатом 3:2 в рамках шестого этапа чемпионата страны.

Отметились по ходу игры уже на 10 минуте представители "Лацио". В начале первого тайма спортсмены забили в ворота оппонентом два гола. В конце тайма "Рома" сократила отставание. Во втором тайме футболисты обменялись голами. Исход встречи решил третий тайм.

В "Лацио" мячи в ворота соперников забили на 10, 19 и 62 минутах матча Сергей Милинкович-Савич, Педро Родригес, Фелипе Андерсон. У "Ромы" отличились на 41 и 69 минутах Рожер Ибаньес и Жордан Верету (реализовал пенальти).

Напомним, что в следующий раз в рамках седьмого этапа "Лацио" 3 октября сыграет в гостевом матче с "Болоньей", а "Рома" на домашней арене примет "Эмполи".

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