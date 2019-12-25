  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
"Лацио" победило "Рому" в римском дерби в серии А
Сегодня, 11:40
83
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

"Лацио" победило "Рому" в римском дерби в серии А

0 0

Игра завершилась со счетом 3:2.

Футболисты "Лацио" победили "Рому" в римском дерби в серии А. Матч состоялся вечером 26 сентября на стадионе "Олимпико" в столице Италии. Встреча завершилась с результатом 3:2 в рамках шестого этапа чемпионата страны.

Отметились по ходу игры уже на 10 минуте представители "Лацио". В начале первого тайма спортсмены забили в ворота оппонентом два гола. В конце тайма "Рома" сократила отставание. Во втором тайме футболисты обменялись голами. Исход встречи решил третий тайм.

В "Лацио" мячи в ворота соперников забили на 10, 19 и 62 минутах матча Сергей Милинкович-Савич, Педро Родригес, Фелипе Андерсон. У "Ромы" отличились на 41 и 69 минутах Рожер Ибаньес и Жордан Верету (реализовал пенальти).

Напомним, что в следующий раз в рамках седьмого этапа "Лацио" 3 октября сыграет в гостевом матче с "Болоньей", а "Рома" на домашней арене примет "Эмполи".

"Динамо" обыграло "Рубин" в матче чемпионата России.

Фото: Pixabay.com

Теги: дерби, италия, лацио, рома, чемпионат италии
Категории: Футбол в России и Европе, Мировые новости, Спорт, Тема дня, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии