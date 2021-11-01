Гол Златана Ибрагимовича помог "Милану" обыграть "Рому"

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

"Милан" одержал седьмую победу подряд в нынешнем сезоне чемпионата Италии, обыграв на выезде "Рому" в матче 11-го тура серии А.

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Счет в матче на 26-й минуте открыл Златан Ибрагимович. Во втором тайме 40-летний шведский форвард заработал пенальти, который на 57-й минуте реализовал Франк Кесси. У хозяев отличился Стефан Эль-Шаарави.

"Милан" пока не знает поражений в нынешнем сезоне чемпионата Италии и выиграл 10 из 11 проведенных матчей.

Ранее стало известно, что матч "Зенита" против "Ювентуса" обслужит испанская бригада арбитров.

Видео: YouTube / Serie A