  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:28
110
nastya960 Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Гол Златана Ибрагимовича помог "Милану" обыграть "Рому"

0 0

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

"Милан" одержал седьмую победу подряд в нынешнем сезоне чемпионата Италии, обыграв на выезде "Рому" в матче 11-го тура серии А.

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Счет в матче на 26-й минуте открыл Златан Ибрагимович. Во втором тайме 40-летний шведский форвард заработал пенальти, который на 57-й минуте реализовал Франк Кесси. У хозяев отличился Стефан Эль-Шаарави.

"Милан" пока не знает поражений в нынешнем сезоне чемпионата Италии и выиграл 10 из 11 проведенных матчей.

Ранее стало известно, что матч "Зенита" против "Ювентуса" обслужит испанская бригада арбитров.

Видео: YouTube / Serie A

Теги: златан ибрагимович, милан, рома
Категории: Футбол в России и Европе, Спорт, Мировые новости, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии