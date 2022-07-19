Последним клубом 41-летнего игрока стал итальянский "Милан".

Шведский футболист Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры. Перед матчем 38-го тура чемпионата Италии против "Вероны" пресс-служба "Милана" сообщила об уходе 41-летнего форварда из клуба.

По окончании встречи, которая завершилась со счетом 3:1 в пользу "Милана", Ибрагимович вышел на поле, чтобы попрощаться с командой и болельщиками, а также объявить о своем решении завершить игровую карьеру. Швед поблагодарил клуб и заявил, что останется "миланистой" на всю жизнь.

Златан Ибрагимович выступал за "Мальме" "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселону", "ПСЖ", "Манчестер Юнайтед", "Лос-Анджелес Гэлакси" и "Милан". В составе миланского клуба форвард стал двукратным чемпионом Италии. На его счету 163 матча во всех турнирах и 93 забитых мяча.

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Видео: YouTube / AC Milan