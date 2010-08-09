Стало известно, что матч "Зенита" против "Ювентуса" обслужит испанская бригада арбитров

Главным судьей встречи станет 38-летний Алехандро Эрнандес. Его ассистентами будут Хосе Наранхо и Теодоро Собрино.

Стало известно, что испанская бригада арбитров обслужит игру "Зенита" с "Ювентусом" в Турине. Об этом 31 октября сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

Так, главным судьей встречи станет 38-летний Алехандро Эрнандес. Его ассистентами будут Хосе Наранхо и Теодоро Собрино.

Хуан Мартинес назначен главным судьей VAR, помощником выступит Рикардо де Бургос. В роли резервного судьи будет Хосе Луис Мунуэра.

В пресс-службе клуба уточнили, что ранее Эрнандес обслуживал один матч с участием российских команд — игру "Спартака" с кипрским АЕК (1:1) в квалификации Лиги Европы сезона-2016/17.

Всего зенитовцы провели 17 матчей при судействе испанских арбитров. Среди них клуб смог одержать победу в 10 играх. Одна встреча закончислась ничьей, а в шести матчах "Зенит" потерпел поражение.

Во вторник, 2 ноября, состоится матч против "Ювентуса" в 23:00 по петербургскому времени.

Ранее "Зенит" разгромил "Динамо" со счетом 4:1. Петербургский клуб набрал 29 очков и упрочил лидерство в турнирной таблице РПЛ.

Фото: Piter.tv