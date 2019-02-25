Победитель за лучший адаптированный сценарий на Оскар-2019

Награда отдана "Черному клановцу".

Победителем Оскар-2019 в номинации "Лучший адаптированный сценарий" стал "Черный клановец". В данной категории на кинопремии в состав сценаристов картины вошли Чарли Вачтел, Спайк Ли, Дэвид Рабиновиц и Кевин Уиллмотт.

Лауреатом церемонии осталась картина "Звезда родилась". В номинации ее представял Брэдли Купер, который по совместительству является и режиссером, и актером фильма, а также Эрик Рот и Уилл Феттерс.

Третьим представителем в номинации был дуэт сценаристов Джефф Уитти и Николь Холофсенер. Они работали над картиной "Сможете ли вы меня спросить?"

Завершил плеяду лауреатов Итан Коэн, Барри Дженкинс, Джоэн Коэнс их "Балладой Бастера Скраггса".

Фото и видео: YouTube