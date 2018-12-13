"РЭК" отказался от контракта по строительству велодорожек в Купчино

На замену ему нашли другого подрядчика.

Подрядчик, выбранный для строительства велодорожек в Петербурге, отказался от контракта. Победитель конкурса на создание объектов на территории Купчино решил, что не будет заниматься проектом. На данный момент заказчик - Городской центр управления парковками, назначил нового работника. Место "Региональной энергетической компании" занял "Геоизол".

Отметим, что общая сумма контрактов на строительство двух трасс для велосипедистов составляет 30 миллионов рублей. Маршрут определен. Дорожки появятся от улицы Типанова до проспекта Славы, а также от Бухарестской улицы и до центра города.

Новый контракт с "Геоизолом" чиновники подпишут не позже 13 мая.

Ранее Piter.tv писал о том, что на майские праздники РЖД запустит дополнительные "Ласточки" до Москвы.

Фото: Piter.tv