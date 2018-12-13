На майские праздники РЖД запустит дополнительные "Ласточки" до Москвы

Из Петербурга попасть в столицу будет проще благодаря дополнительным поездам.

В период вторых майских праздников РЖД запустит дополнительные "Ласточки" между Петербургом и Москвой. Об этом сообщает пресс-служба организации. Специалисты отмечают, что в этот период увеличивается спрос на маршруты между двумя столицами.

Дополнительные составы доступны для пассажиров 8, 9, 11 и 12 мая. По направлению пойдут сдвоенные составы по десять вагонов. Из Москвы попасть в Северную столицу можно будет в понедельник и среду. Отправление намечено на вечер. Обратно пассажиры смогут вернуться 9 и 12 мая двумя дневными составами. Весь путь займет около восьми часов.

Ранее Piter.tv писал о том, что автомобилисты будут получать штрафы с учетом доходов и стоимости автомобиля.

Фото: Piter.tv