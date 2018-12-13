Автомобилисты будут получать штрафы с учетом доходов и стоимости автомобиля

Представители власти рассматривают возможность "гибкого ценообразования" штрафов. Стоимость будет учивать материальные возможности нарушителя.

В Центре организации дорожного движения рассказали, что штрафы будут соизмеряться с уровнем дохода нарушителя. Такое заявление сделал заместитель руководителя организации Александр Евсин.

Специалист добавил, что во многих странах сумма штрафа з превышение скорости достаточна высока. Стабильный параметр для России может стать непосильной ношей для автомобилистов, когда для других - сущим пустяком. В связи с этим чиновники предлагают выписывать штрафы исходя из данных о доходах водителя, а также стоимости транспортного средства. Сведения о нарушителях сотрудники ГИБДД будут получать через налоговую службу.

Отметим, что некоторые чиновники отмечают, что чрезмерный размер штрафа может остановить нарушителей от потенциального нарушения.

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Фото и видео: Piter.tv