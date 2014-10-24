Победителем кинофестиваля "Сделано в Санкт-Петербурге" стал фильм Константина Селина

В короткометражной номинации лучшей признана картина "Маэстро" Артёма Агафонова.

Итоги III кинофестиваля "Сделано в Санкт-Петербурге" подвели на официальном сайте мероприятия. Победу в полнометражном конкурсе одержал фильм "Живой" режиссера Константина Селина, а в короткометражной номинации лучшей признана картина "Маэстро" Артёма Агафонова.

Приз зрительских симпатий достался фильму "Не вовремя" Наталии Мамоновой.

В 2023 году в конкурсную программу были включены семь полнометражных и 39 короткометражных работ, которые оценивало жюри под предводительством кинокритика Сергея Шолохова.



Ранее мы сообщили о том, что музыкальный фестиваль имени Станислава Горковенко прошёл в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / Сделано в Санкт-Петербурге