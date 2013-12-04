Музыкальный фестиваль имени Станислава Горковенко проходит в Петербурге

Мероприятие посвящено произведениям, не известным широкому кругу слушателей.

С 4 по 12 декабря в Петербурге проходит Художественный руководитель II Петербургского музыкального фестиваля имени Станислава Горковенко. Художественный руководитель мероприятия Антон Лубченко рассказал "Петербургскому дневнику" о планируемой программе.

По словам музыканта, афиша состоит из произведений, которые были бы интересны самому Горковенко. Маэстро был популяризатором современной музыки, не известной широкому кругу слушателей. Организаторам фестиваля в своё время приносили свои партитуры композиторы Валерий Гаврилин, Исаак Шварц, Андрей Петров, Василий Соловьев-Седой. Кроме того, Лубченко подчеркнул, что Горковенко интересовался и классикой, но только той, которая была менее известна и оставшейся в тени более крупных произведений.

В этом году программа проходит на лучших концертных площадках города. Мы открылись на сцене Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга, там уже состоялся концерт "Фауст: Шуман. Шнитке" (6+). Антон Лубченко, художественный руководитель II Петербургского музыкального фестиваля имени Станислава Горковенко

В четверг, 7 ноября, пройдёт "Семейный концерт для детей и взрослых" (6+) в Малом зале имени Михаила Глинки Санкт-Петербургской филармонии. Для случашетей прозвучит сказка австралийского композитора Тома Вудса "Карнавал динозавров". С оригинальным сюжетом произведения и либретто. Завершится фестиваль 12 декабря в Концертном зале Мариинского театра оперой Сергея Прокофьева "Повесть о настоящем человеке" (6+).

Ранее мы сообщили о том, что в Павловском дворце открылась выставка, рассказывающая о жизни княгини Елены Павловны.

Фото: Стас Левшин