В Павловском дворце открылась выставка, рассказывающая о жизни княгини Елены Павловны

Увидеть экспозицию можно по билету в Парадные залы дворца и Жилые комнаты.

Сегодня, 5 декабря, в в Библиотеке Росси Павловского дворца открывается выставка "В этом имени целая эпоха. Великая княгиня Елена Павловна в России". Об этом сообщили в пресс-службе заповедника.

В экспозицию вошли живописные портреты, графика и скульптура, письма и документы, рассказывающие о жизненном пути великой княгини.

Великая княгиня Елена Павловна, урожденная принцесса Шарлотта Вюртембергская, вошла в русскую историю как покровительница науки и искусства. Княгиня выступала за отмену крепостного права, основала Крестовоздвиженскую общину сестер милосердия и Клинический институт для усовершенствования врачей.





Представленные на выставке живописные портреты, графика и скульптура, письма и документы рассказывают о жизненном пути великой княгини.

Этот год — юбилейный в биографии великой княгини: ей исполняется 200 лет с момента ее приезда в Россию и 150 лет со дня ее смерти. Пресс-служба ГМЗ "Павловск"

Время работы выставки с 10:00 до 17:15. В понедельник вход на выставку будет закрыт. Увидеть экспозицию можно по билету в Парадные залы дворца и Жилые комнаты.

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Фото: ВКонтакте / музей-заповедник "Павловск"