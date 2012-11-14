По жалобе жильцов суд закрыл автомастерскую на первом этаже их дома

Суд запретил работу мастерской на 90 суток.

Во вторник, 25 августа, стало известно о том, что в Петербурге по жалобе местных жителей закрыли автомастерскую на первом этаже их дома. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Как оказалось, автомобили ремонтировали во встроенном в дом гараже. В итоге жители дома обратились в полицию и пожаловались на соседство с СТО. В итоге автосервис посетили с внеплановой проверкой. Правоохранители зафиксировали ряд нарушений. Например, у владельцев СТО не было документов, подтверждающих эффективность очистки воздуха. Также прямо над гаражом находилась жилая комната, а автомобили заезжали со двора.

В итоге суд запретил работу мастерской на 90 суток.

Ранее мы сообщали о том, что прокалывающие нарушителю колеса полицейские попали на видео.

Фото:pixabay