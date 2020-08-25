Прокалывающие нарушителю колеса полицейские попали на видео

Представитель ГИБДД шилом проколол колесо автомобилисту в городе Канск.

Прокалывающие нарушителю колеса российские полицейские попали на видео. Ролик размещен в паблике "ЧП Красноярск" в социальной сети ВКонтакте. Действия представителей российской полиции попали на запись с автомобильного видеорегистратора.

Известно, что инцидент произошел в городе Канск Красноярского края. Очевидцы предположили, что два представителя закона проколом шин наказали водителя, неправильно припарковавшего транспортное средство. Сначала сотрудник ГИБДД обошел машину слева. После этого он достал предмет, напоминающий шило. Затем инспектор нагнулся над колесом машины. По словам автора автомобиля, представители ГИБДД продырявили ему переднее колесо.

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Видео: VK / ЧП Красноярск